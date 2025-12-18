¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Virasoro Río de Janeiro
Plaza de mayo

Multitudinaria marcha contra la reforma laboral

Fue una expresión opositora de diversas vertientes que cuestionó la letra del proyecto oficial y advirtió por futuras medidas.

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 19:51

Con una multitudinaria movilización de la que participaron las columnas sindicales de la CGT y las CTA, el movimiento obrero se manifestó en la Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral que propone el Gobierno de Javier Milei.

Expresaron críticas a la propuesta que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación,mediante un documento en el que apuntaron que “una verdadera modernización laboral no es sacar derechos”, señalaron.

Y subrayaron: “Esta reforma solo va a profundizar la pobreza, la exclusión social y la precarización laboral. No vamos a renunciar a nuestra lucha por el trabajo digno”.

Entre otros, participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el encuentro se tradujo en una expresión de la oposición que el Pode rejecutivo minimizó al decir que se trató de “un día normal”.

