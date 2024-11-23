Una joven resultó con lesiones graves tras un accidente

Una joven resultó herida de gravedad tras un accidente entre una camioneta y una motocicleta, informó este sábado la Policía de Corrientes.

El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este jueves, en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Centeno de la localidad correntina de Santo Tomé.

El accidente involucró una camioneta conducida por un joven de 19 años, y una motocicleta donde viajaban la conductora de 20 años y una mujer de 40 años como acompañante.

La conductora del rodado menor fue trasladada de urgencia al hospital local, donde se confirmaron las heridas de gravedad.

La Comisaría Primera de Santo Tomé está a cargo de las investigaciones con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.