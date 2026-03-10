“Musas y Reinas”: debatirán sobre el rol de la mujer en el Carnaval de Corrientes

El Instituto de Cultura de Corrientes realizará este miércoles 11 de marzo a las 20 el panel “Musas y Reinas: Evolución de la Mujer en el Carnaval”, una propuesta que busca reflexionar sobre el rol femenino dentro de una de las fiestas más importantes de la provincia.

La actividad tendrá lugar en el Museo del Carnaval Correntino, ubicado en Pellegrini 494, y se desarrollará en el marco del ciclo “Cultura en clave de mujer”, organizado durante el Mes de la Mujer.

El encuentro invita a dialogar sobre el lugar que ocupan actualmente las mujeres en el Carnaval correntino y cómo fue evolucionando su participación a lo largo de los años. Para ello, participarán referentes de destacadas comparsas como Copacabana, Sapucay, Arandú Beleza y Ara Berá.

Integrantes del panel

Entre las participantes se encuentran destacadas figuras del Carnaval:

Nidia Alicia Billinghurst , Reina de Copacabana y del Carnaval en 1978, Reina de Elegancia en 1979 y primera bastonera de Sapucay, donde también fue Reina de Belleza.

María Beatriz Vallejos Schulze , Reina Nacional del Carnaval 2006 por Sapucay, quien en 2010 volvió a consagrarse como Reina del Carnaval de Corrientes.

Belén Jantus , Reina de Copacabana y del Carnaval Correntino 1976, además de haber sido presidenta de Sapucay y de la Federación de Comparsas y Agrupaciones Musicales.

Zulma Noce , apasionada del carnaval desde muy joven y bailarina de varias comparsas, actualmente identificada con Arandú Beleza.

María Victoria Argüelles Dijou, Embajadora Cultural Nacional del Carnaval 2018 por Ara Berá, gran bastonera y embajadora permanente del Carnaval de Corrientes.

Cierre artístico

Luego de la exposición y el intercambio entre las participantes, la jornada tendrá un cierre artístico con la presentación de Puká, que interpretará un repertorio de bossa nova. Además, se realizará una intervención artística de body paint a cargo de Sabrina Pérez, del estudio Sabrynart Make Up Studio.

Durante todo marzo, el Instituto de Cultura —presidido por Lourdes Sánchez— impulsa una agenda de actividades en homenaje a las mujeres que son protagonistas de la cultura correntina, dentro del ciclo “Cultura en clave de mujer”.