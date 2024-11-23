Dolor en la Gendarmería Nacional por la muerte del joven en el Camba Cuá

La familia de los integrantes de la Gendarmería Nacional se vio sacudida con la trágica muerte del joven en el parque Camba Cuá de Corrientes.



Es que el joven Juan Pablo Ramos era hijo del comandante principal Fabián Marcelo Ramos segundo jefe de Agrupación Formosa, y quien además, en diciembre asumiría como jefe de Agrupación III,

Corrientes. Según se supo todos los comandantes de la Región VI, con asiento en Posadas (de la cual dependen Misiones Corrientes, Chaco y Formosa) se reunieron para brindarle apoyo emocional tanto a Ramos como a su entorno familiar, por el difícil momento que le toca atravesar.