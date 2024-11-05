Intentaba abandonar la ciudad en una moto robada

Luego de un amplio despliegue y un operativo cerrojo, cerca de las 14 de este martes, recuperaron una motocicleta que fuera sustraída ratos antes frente a un domicilio de calle Gallino 287 esquina José M. Rolón. La denuncia radicó una mujer ante la Comisaría Sexta Urbana, por lo cual, la Policía se movilizó con rapidez.

Personal del Comando de Patrulla divisó a un vehículo similar al buscado por avenida Libertad y calle Unne, saliendo hacia la Ruta Nacional N°12. El conductor hizo caso omiso a la voz de Alto Policía y aceleró la marcha, por lo cual, se sumaron más unidades policiales al operativo, tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911.

El sospechoso decidió regresar hacia la avenida Libertad para tratar de escapar, pero fue demorado, a bordo de la Honda Wave de 110 c.c tratándose de Miguel Eduardo S. de 39 años con domicilio en el barrio Hipódromo.

Hasta el lugar de la demora llegó un móvil de la Comisaría Sexta que trasladó la motocicleta denunciada como sustraída minutos antes que fue secuestrada por disposición de la Fiscalía en turno a cargo de Sonia Meza.

