¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Justicia de corrientes

Condenan a 4 años de prisión a un hombre que abusó de su sobrina menor de edad

Se trata de una pena con perspectiva de género y en virtud de la triple condición de vulnerabilidad de la víctima, informó el Ministerio Público. 

Por El Litoral

Miércoles, 06 de noviembre de 2024 a las 11:34

El Ministerio Público de Corrientes informó en las últimas horas que un hombre de 44 años, que abusó sexualmente de su sobrina política (10), recibió una pena de cuatro años de prisión.

El Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial hizo lugar a la acusación de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de la ciudad de Curuzú Cuatiá y lo halló responsable de tres hechos agravados por su calidad de guardador y en la modalidad de delito continuado.

Los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Ríos dictaron el veredicto; el Ministerio Público Fiscal estuvo representado primero por Alejandra Talamona luego por María José Barrero Sahagún (sustituta) y ahora por Clara Belén Arrúa, actual titular de la Ufic y encargada de sostener la acusación en juicio.

Veló por lo intereses de la víctima, la asesora de Menores e Incapaces de Curuzú Cuatiá, María del Carmen Trombotto Jramoy.

Según la fiscal Arrúa, la importancia de la condena radica en que los jueces tuvieron en cuenta la triple vulnerabilidad de la víctima, como menor de edad, mujer y víctima de abuso sexual. "Fue un proceso con perspectiva de género y con un total acompañamiento a la víctima y su familia. Se fue meticuloso en cada acto y se intensificó en lograr que sean demostrados cada uno de los hechos Ilevados a juicio", dijo la funcionaria.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD