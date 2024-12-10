La Policía recuperó elementos robados y escondidos en un monte

En un operativo realizado en la tarde del lunes, efectivos policiales lograron recuperar diversos objetos denunciados como robados en la localidad de San Cosme.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación en curso, tras un minucioso trabajo de los agentes.

Dichos efectivos se dirigieron a un terreno baldío con abundante vegetación, cercano al lugar donde se había cometido el delito.

Durante la inspección, los policías localizaron una bolsa de arpillera de gran tamaño que contenía un aire acondicionado de ventana, dos televisores LED de 32 pulgadas, una cocina anafe de dos hornallas, un tubo de gas y un colchón de una plaza.

Los elementos recuperados fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la comisaría, donde se verificó que coincidían con las características de los bienes denunciados como sustraídos.

Se realizaron los trámites correspondientes del caso.