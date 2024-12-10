Allanamiento en Corrientes: incautaron cocaína y demoraron a una menor

La Policía de Corrientes informó que realizaron un allanamiento en un barrio capitalino e incautaron drogra y otros elementos.

El hecho tuvo lugar en el barrio Cremonte en inmediaciones de avenida, Raúl Alfonsín al 6400. Hasta el momento hay una menor involucrada.

El allanamiento se enmarcó en tareas investigativas relacionadas con una causa judicial. Sin embargo, durante la diligencia, no se hallaron elementos vinculados a dicha causa, pero los agentes descubrieron sustancias ilícitas en el lugar.

Según informaron las autoridades, se incautaron dos envoltorios compactos y 24 envoltorios de polietileno con una sustancia blanca que, tras un test orientativo, dio positivo para cocaína. El peso total de la droga incautada fue de 90 gramos.

Además, los agentes secuestraron $50.120 en efectivo, cinco teléfonos celulares, una balanza con capacidad de hasta 40 kilogramos y recortes de bolsas de polietileno, elementos que podrían estar vinculados a la comercialización de estupefacientes.

La menor de edad, junto con los elementos incautados, fueron puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Por el momento, las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades ilícitas descubiertas en el domicilio.

Se realizaron los trámites del caso.