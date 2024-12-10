Recuperaron herramientas, bicicleta y hasta una peluca

En despliegue de distintos trabajos de investigación, personal de Comisaría Quinta de Goya localizó y recuperó varios objetos que eran requeridos por distintas causas judiciales, según dispuso la Fiscalía en turno.

Los efectivos dependientes de la Unidad Redional II, ubicaron, entre otras cosas, una bicicleta, hacha, machete, bable, cartel de almacén, varias herramientas y hasta una peluca, que interesaban en diversos oficios.

Algunas de ellas se encontraban en poder de compradores de buena fe, por lo cual se avanza con el proceso legal a fin de dar con el o los responsables de los delitos.