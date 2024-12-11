Detuvieron a un hombre por el robo de mercadería y bebidas en una capilla

En la Cuarta Sección "Paraje Empedrado Limpio" zona rural, del departamento de San Luis del Palmar, la Policía apresó a un hombre de 31 años, acusado de la sustracción de mercadería, bebidas, dinero y demás elementos de una capilla.

La denuncia fue realizada por el presidente de una comisión vecinal pro "Capilla Inmaculada Concepción” quien detalló que habían hecho un evento bailable en conmemoración a la virgen de Itatí.

En tal sentido se trasladó al lugar una comisión policial de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, quienes diligenciaron una orden de allanamiento en torno a una causa judicial iniciada por supuesto hurto.

Los efectivos recuperaron un equipo de música potenciado, marca Philips, de carcaza de color negro, un pack de cerveza, marca Brahama, un pack de vino tinto por seis unidades, más, otras dos botellas, bolso con ropas y la cantidad de $43.500 pesos.Por el hecho fue aprehendido un hombre de 31 años, apodado "El Ruso", con domicilio en el paraje Los Ramones, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno