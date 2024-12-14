La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron marihuana, cocaína y detuvieron a dos personas tras un allanamiento en la capital correntina,

En el marco investigativo de una causa judicial, efectivos policiales procedieron a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calles Dumas y Cabral.

En el procedimiento, secuestraron un teléfono celular, 3 envoltorios de polietileno de sustancia blanquecina, las cuales tras el correspondiente tes orientativo arrojo positivo para cocaína.

Asimismo, incautaron envoltorios de sustancia de origen vegetal marihuana.

Por el hecho, demoraron a un hombre y una mujer ambos mayores de edad, los cuales estarían presuntamente relacionados a una causa que se investiga.

Al respecto, los demorados junto a todo lo secuestrado fueron puestos a Disposición de la Justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes del caso.