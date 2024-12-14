Una joven resultó con graves lesiones tras un despiste y vuelco con su auto

Una joven de 20 años que conducía un automóvil que despistó y volcó sobre la Ruta Provincial 129, en el acceso a la ciudad de Monte Caseros, sufrió graves lesiones, según determinaron los médicos del hospital “Dr Samuel Robinson”, donde fue trasladada de urgencia alrededor de las 8 de este sábado.

En el lugar, fue asistida por la Policía de la Provincia y los Bomberos Voluntarios que trasladaron a la víctima hasta el centro de salud. Sufrió un traumatismo encéfalo craneal, con pérdida del conocimiento, transitorio, diagnosticaron los profesionales que además añadieron en un parte dado a conocer durante la mañana de que “la paciente se encuentra estable, compensada hemodinámicamente”.

Por causas que tratan de establecerse, el vehículo salió despedido de la carpeta asfáltica a la altura del barrio privado “El Remanso”, a 7 kilómetros de la ciudad.