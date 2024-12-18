Caso Loan: regresaron los rastrillajes alrededor de lagunas en el área donde desapareció

Bomberos con perros adiestrados trabajan en los espejos de agua en la localidad correntina de 9 de Julio, en el marco de nuevos rastrillajes dispuestos desde la Justicia Federal, para tratar de hallar restos de Loan, el niño desaparecido hace seis meses de manera enigmática.

El procedimiento fue ordenado por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la causa por la desaparición del nene.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, junto a la Coordinación Única de Operaciones (CUO), fue convocado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) para los nuevos rastrillajes, informaron fuentes del caso citadas por medios locales.

Algunos de esos espejos de agua están cercanos a campos que pertenecerían a Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los siete imputados por la presunta sustracción y supuesto ocultamiento del menor.

Los rastrillajes se centrarán nuevamente en los puntos señalados por la querella, como en una laguna situada detrás de la vivienda donde Loan fue visto por última vez.