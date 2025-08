"Apareció Loan”: la enigmática llamada de un policía que la jueza busca clarificar

Apareció Loan. Es la noticia más esperada a 43 días de su desaparición el 13 de junio pasado en paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio. La Justicia Federal a cargo de Cristina Pozzer Penzo busca clarificar uno de los puntos oscuros que tiene la causa: durante la madrugada del 14 de junio pasado circuló la versión de que el niño de 5 años había sido encontrado.

Los protagonistas fueron el excomisario Walter Maciel el sargento Mariano Duarte, Mónica Millapi, y Laudelina Peña, entre otros.

Los investigadores se concentraron en ese falso hallazgo en las últimas horas. Algo no les cierra, más aún cuando uno de los detenidos se quebró en llanto cuando le pidieron profundizar sobre ese punto, según publicó el diario Infobae.

En tal sentido para buscar luz sobre eese punto la jueza solicitó el análisis de los datos extraídos de siete celulares de forma “muy urgente y prioritaria” para que sea realizado dentro de un plazo de 72 horas. Se trata de los teléfonos de los policías de 9 de Julio Orlando Ezequiel Caceres, Eduardo Rafael Torres, Hugo Alegre y Mariano Hernán Duarte. También, se deberán analizar otros dos equipos pertenecientes a Maciel y Camila Nunez, prima de Loan.

“Hay un punto ciego en esa falsa aclamación de la aparición”, comentaron fuentes del caso.

Justamente, en el expediente consta la declaración testimonial de Duarte, sargento de la Comisaría de 9 de julio. Le preguntaron si la madrugada del 14 de junio escuchó que el niño había aparecido.

“No, yo no escuché eso”, aclaró antes de añadir que “comentaron, pero un civil, que no recuerdo quién era, después dijo que nada que ver. No recuerdo en qué momento lo dijo, porque yo me fui, y volví para el amanecer. Pero interpreté mal, eso no sucedió, no recuerdo”, sostuvo el suboficial.

Luego, agregó que esa madrugada del 14 de junio “el comisario Maciel mandó un mensaje al grupo de la comisaría diciendo que se replieguen a la casa de la señora Catalina”.

Allí estaba también Millapi, hoy una de las principales imputadas. En su indagatoria, la mujer recordó: “Escuchamos, como a las 3 de la mañana, que el policía nos dijo que apareció Loan. El comisario salió y dijo que apareció, y Laudelina estaba con el teléfono, dijo: ‘No, es mentira’... Que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no”.

Por otra parte, Maciel en su primera declaración responsabilizó a Duarte por ese llamado. "Se comunica conmigo el sargento Duarte Mariano, alias ‘Loro’, me llama por teléfono y me dice que encontraron a Loan. Me dice que están yendo para la casa de la abuela -Catalina Peña-. Les comunico de la situación, llevamos ambulancias, todo", expresó Maciel.

Añadió que "por el camino, me llaman y me dicen que fue una falsa alarma. Duarte se comió una puteada. No sé de dónde salió ese chisme", lanzó.

La jueza busca recrear lo sucedido y definir cómo sucedieron esos hechos y establecer si no se trató de una maniobra distractoria.