Caso Loan: qué dijo la abuela Catalina de las 34 llamadas de su celular que borró

La abuela de Loan Peña, Catalina, se defendió luego de que un informe de la Justicia determinara que borró 34 llamadas de las 166 que tenía en su celular.

La mañana de la desaparición del nene de cinco años -el jueves 13 de junio- los peritos determinaron que hizo 13 llamadas, aunque lo desmintió. “No hice ninguna llamada, no llamé a nadie”, se defendió la mujer durante una entrevista con la periodista Paula Bernini.

De la misma manera, insistió: “El teléfono siempre lo pongo bajo mi almohada cuando me acuesto a dormir y cuando me despierto veo la hora. Esa mañana lo habré sacado para cargar la batería, pero no llamé a nadie”.

Según Catalina, alguien pudo haber agarrado su teléfono: “Acá no ponen cuidado, hacen lo que quieren”. Al mismo tiempo, dijo que como mucho suele hacer una o dos llamadas por semana.

“No sé borrar llamadas, nada que ver. ¿Para qué voy a mentir? No le miento a nadie”, cerró mientras estaba afuera de su casa ubicada en el campo de la localidad correntina de 9 de Julio.

