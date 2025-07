Un enigmático cartel con el que amaneció Corrientes: "¿Qué hicieron con Loan?"

A más de 7 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, sigue sin haber novedades sobre el niño correntino de cinco años visto por última vez en el pasaje Algarrobal, de 9 de Julio, tras un almuerzo familiar. Los investigadores desconocen si está vivo o si fue víctima de un crimen, con un responsable aún desconocido. Mientras tanto, tras 215 días sin conocer su paradero, la incertidumbre continúa atravesando la causa a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo. En las calles, Loan sigue presente y a través de murales o carteles, Corrientes sigue preguntando qué pasó con él.

"¿Qué hicieron con Loan?", expresa el nuevo mural que apareció en un paraje rural de Monte Caseros, de la provincia de donde es oriundo el pequeño desaparecido. Junto a la frase, se observa una de las imágenes más conocidas del niño con una remera azul y una de sus manos cerca de su cara, con una pequeña sonrisa.

A pesar de que las calles pidan por su aparición y el pueblo correntino demande justicia, el caso sigue repleto de dudas e incógnitas que parecen estar lejos de encontrar una resolución. Y la causa se encuentra atravesada por diversas teorías que van desde trata de personas, pasando por un crimen con fines sexuales y hasta una accidente con un vehículo en alguno de los tantos caminos rurales que rodean a la casa de su abuela Catalina.

En ese marco, hay siete personas detenidas por su desaparición: sus tíos, Laudelina Peña y Antonio Benítez; amigos de la familia como Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, el exnavío Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava y el comisario Walter Maciel. Por su parte, también fueron apresados otras nueve personas por la causa conexa, todos ellos vinculados a la Fundación Dupuy, por falso testimonio y resistencia a la autoridad.

La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. Pero, hasta el momento, la Justicia parece no encontrar el camino.

Ahora, la principal teoría apunta contra Laudelina, como "jefa" de la operación y señala que se trató de un plan donde se planteó trasladar a Loan en la camioneta Ford Ranger conducida por Pérez y Caillava; aunque se desconoce si estaba vivo o no al momento del presunto traslado. "Hizo cosas raras, me dejó sola", dijo Millapi, la única con prisión domiciliaria actualmente. No fue la única: su marido, Ramírez, también calificó el comportamiento de la tía del niño como extraño.

Gentileza: El Destape