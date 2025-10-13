Nico Vázquez reveló estar en "algo sin título" con Dai Fernández

Nico Vázquez habló sobre su vínculo con Dai Fernández a pocos meses de separarse y divorciarse legalmente de Gimena Accardi y aclaró los rumores que circulan en los medios.

Durante un móvil para Infama (América), el actor expresó su malestar por tener que referirse a su vida sentimental: "Cuando vos estás en algo... Esto no tiene título, es algo de hace días. ¿Por qué tengo que confirmar algo que no tengo que confirmar?", dijo Nico Vázquez.

Ante Marcela Tauro, el actor remarcó que no siente obligación de dar explicaciones sobre sus encuentros: "Cualquier circunstancia en la que me encuentre hoy, es válida y no tengo que dar ninguna explicación porque con Gime no somos más pareja. Si yo quiero salir a tomar un café con alguien, no le voy a poner un título a algo que no lo tiene".

Sobre su relación con Dai, aclaró: "No tengo nada para blanquear, no estoy de novio con Dai. Nos conocemos hace un montón, somos mejores amigos, nos apoyamos mucho y ahora quizá nos vamos a conocer desde otro lugar".

Nico también reflexionó sobre su vida después de una larga relación: "Estuve 18 años en pareja, la pasé increíble, pero hoy estoy solo y si cada vez que salgo con alguien me van a decir que tengo que blanquear algo, va a ser difícil. Acá conozco a una persona con la que me siento bien, somos muy amigos y todo lo demás que vaya a pasar... solamente lo sabe Dios".

Finalmente, el actor destacó cómo quiere manejar su intimidad: "Cuando me vuelva a enamorar, me van a ver. Me encanta vivir la vida porque es un instante. Cuando esté con ganas de formalizar, lo van a ver porque no me escondo, pero quiero resguardar un poco más mi intimidad".

FUENTE: minutouno.com