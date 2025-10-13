La Policía de Corrientes capacita a efectivos en técnicas de rescate urbano

Con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, la Policía de Corrientes realiza el curso de “Rescate Básico Urbano” para entrenar a sus efectivos en situaciones de riesgo y rescate de personas.

El curso fue aprobado mediante la Resolución J.P. N° 1030/2025, firmada por el Jefe de Policía, Miguel Ángel Leguizamón, y comenzó el pasado lunes 6 de octubre, con finalización prevista para el viernes 17.

Durante esta semana, los 27 efectivos participantes se capacitan en modalidad presencial, combinando clases teóricas, prácticas, educación física y pruebas psicotécnicas. Entre los grupos que forman parte se encuentran el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERYS) de los Bomberos, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), la Policía de Alto Riesgo (PAR), el Grupo de Intervención Rápida (GIR) y el Grupo Táctico de Operaciones (GTO).

Los efectivos aprenden a actuar en rescates en altura, en agua, búsqueda y rastreo de personas, y otras situaciones de riesgo urbano. Según Horacio Rodríguez, director general de Lucha contra el Fuego y responsable del curso, en esta edición se destaca la participación de personal femenino en la capacitación.

Los entrenamientos se llevan a cabo en puente Tala (cercano al Riachuelo), playa Arazaty, puente General Belgrano, edificios en altura y el complejo policial de Santa Catalina. Todo el proceso es supervisado por profesionales médicos, técnicos, licenciados en Higiene y Seguridad, enfermeros y profesores de educación física.

“De esta forma renovamos el compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad”, expresó Rodríguez, resaltando la importancia de contar con efectivos altamente capacitados para responder de manera segura y eficiente ante emergencias urbanas.