Corrientes alcanzó un 68% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

El turismo volvió a moverse en Corrientes durante el último fin de semana largo, alcanzando un 68% de ocupación hotelera según los datos del Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo provincial. El gasto promedio fue de $97.000 por persona, lo que generó un impacto económico estimado en $2.770 millones.

Iberá, la región más elegida

Los Esteros del Iberá encabezaron el ranking de los destinos más visitados, seguidos por el Sur Correntino, Gran Corrientes, Solar de las Huellas, Paraná Sur, Alto Paraná y la región Jesuítico-Guaraní.

Entre los principales motivos de viaje se destacaron la pesca deportiva, el ecoturismo, los eventos deportivos y las visitas familiares, además del turismo de paso hacia otros centros del país.

Visitantes nacionales e internacionales

El informe también reveló una diversa procedencia de visitantes, con fuerte presencia de turistas del NEA, NOA y Córdoba, además de visitantes del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay) y de Europa y Estados Unidos.

La estadía promedio fue de dos noches en alojamientos hoteleros y extrahoteleros.

Balance positivo y proyección hacia fin de año

El subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, destacó que Corrientes superó el promedio nacional de ocupación, que fue del 55%, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

“Este resultado refleja el éxito de las políticas de promoción impulsadas por el Gobierno provincial y el Ministerio de Turismo”, sostuvo.

De cara a los próximos meses, la provincia se prepara para una agenda cargada de eventos, entre ellos la Fiesta de la Miel y el Desarrollo Emprendedor en Saladas, la Fiesta Nacional de la Naranja y el Concurso del Surubí, además de la apertura de playas prevista para noviembre y diciembre.

A nivel nacional, 1,44 millones de turistas viajaron por el país, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024, con un comportamiento general de viajes cortos y gasto moderado, tendencia en la que Corrientes se mantuvo alineada.