Las líneas de colectivos afectadas por las obras en una calle céntrica de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes comenzó con obras sobre una calle céntrica de la ciudad, las cuales se extenderán por una semana. Además de afectar el tránsito de particulares, los recorridos de varias líneas de transporte público fueron modificados.

Si bien la circulación se interrumpió el viernes pasado, este lunes iniciaron los trabajos sobre la calzada de calle Santa Fe, entre Junín e Yrigoyen.

Fotografía: Cacho Monzón

Las líneas 101 B y C; 102 A, B y C; 106 A, B y C desviarán por 9 de Julio, San Lorenzo e Yrigoyen, retomando luego su recorrido habitual. Por su parte, las líneas 109 A y B, que prestan servicio a Santa Ana, circularán por Pellegrini, San Lorenzo e Yrigoyen antes de regresar a su traza original.

Desde el municipio se pide a la comunidad hacer caso a la señalización y evitar circular la zona para prevenir la congestión vehicular.

