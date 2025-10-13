¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes Eduardo Black violencia de género
Ciudad

Las líneas de colectivos afectadas por las obras en una calle céntrica de Corrientes

Desde la Municipalidad, informaron que el tránsito se verá afectado por una semana, lo cual provocó la redirección del recorrido del transporte urbano.

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 12:22
Fotografía: Cacho Monzón

La Municipalidad de Corrientes comenzó con obras sobre una calle céntrica de la ciudad, las cuales se extenderán por una semana. Además de afectar el tránsito de particulares, los recorridos de varias líneas de transporte público fueron modificados.

Si bien la circulación se interrumpió el viernes pasado, este lunes iniciaron los trabajos sobre la calzada de calle Santa Fe, entre Junín e Yrigoyen.

Fotografía: Cacho Monzón

Las líneas 101 B y C; 102 A, B y C; 106 A, B y C desviarán por 9 de Julio, San Lorenzo e Yrigoyen, retomando luego su recorrido habitual. Por su parte, las líneas 109 A y B, que prestan servicio a Santa Ana, circularán por Pellegrini, San Lorenzo e Yrigoyen antes de regresar a su traza original.

Fotografía: Cacho Monzón

Desde el municipio se pide a la comunidad hacer caso a la señalización y evitar circular la zona para prevenir la congestión vehicular.

Fotografía: Cacho Monzón

Fotografía: Cacho Monzón

 

