Thiago Medina reapareció junto a sus hijas tras el alta: el emotivo video

Thiago Medina volvió a sonreír después de una etapa marcada por la angustia y la recuperación. El joven de 22 años, conocido por su participación en Gran Hermano, reapareció públicamente este fin de semana tras recibir el alta médica luego de haber estado internado durante 28 días en terapia intensiva por un grave accidente en moto. En redes sociales, se viralizó un tierno video de su primer paseo familiar, un momento que simboliza su regreso a la normalidad y emocionó a miles de usuarios.

El clip fue compartido por Julieta Poggio, una de sus amigas más cercanas, quien registró el instante en que Thiago camina despacio por el barrio privado donde vive junto a Daniela Celis, su pareja, acompañado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia. En el video se los ve disfrutando de una tarde soleada, con la canción “Sunday Morning” de Maroon 5 de fondo, mientras Thiago sostiene de la mano a sus nenas.

Este paseo fue el primer momento familiar fuera del hospital desde el alta, ocurrido apenas dos días después de un reencuentro que había conmovido al país. En esa oportunidad, sus hijas corrieron hacia él entre lágrimas, en una escena llena de emoción que se volvió viral en redes sociales. “Las nenas no lo soltaban”, contaron allegados al entorno de la familia, destacando la felicidad del reencuentro.

Durante las semanas de internación, tanto Thiago como Daniela recibieron muestras constantes de apoyo de sus seguidores y excompañeros del reality. La pareja agradeció los mensajes y las cadenas de oración que se multiplicaron en redes. “No tengo palabras para agradecer tanto amor”, había dicho ella días atrás, cuando su pareja logró salir de terapia intensiva.

El video de su caminata familiar se convirtió rápidamente en tendencia. Muchos lo interpretaron como un mensaje de esperanza y superación. Después de un proceso médico complejo y una recuperación que todavía continúa, Medina ahora disfruta nuevamente de la vida cotidiana, rodeado de amor y con una sonrisa que, esta vez, dice mucho más que cualquier palabra.

