Corrientes: secuestraron marihuana valuada en $127 millones y detuvieron a dos personas

La Policía de Corrientes informó que en la noche del lunes interceptó 65 paquetes de marihuana y detuvo a dos personas en un barrio de la ciudad capital.

El procedimiento se realizó en el barrio Sol de Mayo, donde los agentes policiales detuvieron la marcha de dos personas que trasladaban marihuana que iba a ser comercializada.

Según el informe oficial, los efectivos mientras realizaban una recorrida de prevención observaron a dos hombres que estaban transportando varios bultos. Al notar la presencia policial, los protagonistas del delito, emprendieron una huida y arrojaron los paquetes en un pasillo ubicado sobre calle Esteban Bajac, a la altura del 4100.

Como resultado, fueron incautados 65 paquetes de marihuana que dieron como resultado un peso total de 35,557 kilogramos. El valor estimado del cargamento ronda los 127 millones de pesos.

Minutos después y tras una persecución, los uniformados lograron recuperar los elementos incautados y detuvieron a los dos hombres involucrados, dejando los pasos administrativos y penales en manos de la autoridad judicial competente.