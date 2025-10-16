Apresaron a un hombre en un auto con pedido de secuestro por estafa

Por calles J.R.Vidal y General Paz, la Policía localizó un vehículo sospechoso, que tras verificar los datos de su patente saltó que era requerido por la Justicia por una causa tramitada ante la Comisaría Primera Urbana por un delito de supuesta estafa.

Se trató de un operativo desplegado por efectivos de la Comisaría 16° Urbana, quienes se hallaban abocados en tareas investigativas relacionadas con hechos delictivos.

En esas circunstancias divisaron un Chevrolet Corsa Classic, color gris y vidrios polarizados, estacionado en cercanías del Hospital Vidal.

Al consultar con la base de datos de la Policía de Corrientes, surgió que tenía vigente un pedido de secuestro, en el marco de una causa por supuesta estafa, requerido desde la Unidad Fiscal en turno hace 5 días.

Ante la situación se puso en conocimiento de la autoridad interviniente, que dispuso que se procesa al secuestro preventivo del automóvil.

También se procedió a la demora de su conductor, un ciudadano con frondoso prontuario por delitos relacionados a defraudaciones y estafas, que había motivado en su momento que fuera requerido por las autoridades de la provincia de Formosa y también de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.