Juegos Evita 2025: Corrientes compite con 330 atletas y se destaca en deporte adaptado

Desde Mar del Plata, sede de los Juegos Nacionales Evita 2025, el secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, puso en valor el desempeño de los atletas adaptados de la provincia, quienes ya suman medallas y representan con compromiso en la cita nacional.

“El deporte adaptado fue, es y será un orgullo para Corrientes”, afirmó Terrile, destacando además el trabajo de los profesores de la Dirección General de Educación Física y el respaldo del gobernador Gustavo Valdés para garantizar la participación de la delegación correntina.

La provincia compite con 330 deportistas en 33 de las 36 disciplinas programadas, entre convencionales y adaptadas, luego de haber clasificado en los Juegos Correntinos.

Los Juegos Evita reúnen a más de 8.000 atletas de todo el país y son considerados la competencia deportiva más importante de la Argentina, donde Corrientes busca consolidar su rol como referente en inclusión y desarrollo deportivo.