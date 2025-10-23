Paso de los Libres: ordenan la internación psiquiátrica del hombre acusado de tomar fotos a una menor

El Juez de Garantías, Daniel Insaurralde, resolvió este miércoles acceder al pedido de la defensa de Luciano Garavano, el hombre acusado de fotografiar a una menor en un local comercial en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Accediendo a las pruebas presentadas por su abogado defensor, Rodrigo Nenda, la Justicia de Corrientes ordenó la internación en un instituto psiquiátrico por el plazo de tres días.

El defensor argumentó su pedido en base a informes médicos que acreditaron una patología psiquiátrica grave, y señaló que Garavano había sufrido episodios de descompensación durante su estadía en Brasil. Tras evaluar la documentación y escuchar la postura del fiscal Sotelo, el juez dispuso la sustitución de la detención por la internación temporaria.

Garavano, quien regresó al país en las últimas horas, será trasladado por personal policial hasta el centro de salud designado, que se encontraría en la ciudad de Corrientes.

Una vez cumplido el plazo de tres días, el juez Insaurralde deberá volver a revisar la medida de coerción y decidir si corresponde mantener la internación, disponer la prisión preventiva o conceder la libertad del acusado.

La causa se originó tras la difusión de un video de cámaras de seguridad de un comercio de Paso de los Libres, donde se observa a Garavano con actitudes consideradas sospechosas. La propietaria del local lo denunció por presuntamente tomar fotografías por debajo de la falda a una jóven clienta.

En el marco de la investigación, la policía realizó allanamientos en dos domicilios vinculados al acusado —la vivienda de su madre y su presunta residencia—, donde se secuestraron una notebook y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Con información de Confirmado