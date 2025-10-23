L-Gante estaría en la mira de Maxi El Brother, que amenaza con difundir un video explosivo

La tensión entre L-Gante y Maxi El Brother sigue creciendo. Lo que en otro momento parecía una relación sólida de trabajo y amistad, hoy se transformó en un enfrentamiento judicial y mediático. Según trascendió, el vínculo se quebró tras disputas económicas y una acusación de estafa por parte del cantante, quien asegura haber sido engañado por una suma millonaria en dólares.

El tema fue abordado en el ciclo Puro Show, donde los panelistas analizaron las causas y consecuencias del conflicto. En medio de la conversación, se mencionó que "A L-Gante le decían que no le convenía tener nada a su nombre por si le hacían juicios y resulta que ahora efectivamente no tiene nada a su nombre, ni billetes, ni cuentas bancarias ni propiedades, y tiene que pedir que le den algo hasta para comprar chicles", una frase que generó sorpresa entre los presentes.

En ese contexto, Angie Balbiani interrumpió la charla con una revelación que dejó a todos sin palabras: "Perdón, perdón", "Perdón que interrumpa, chicos, hay un video con el que Maxi extorsiona a L-Gante", aseguró con firmeza.

El conductor Mati Vázquez, sorprendido, reaccionó de inmediato: "¿Qué video?", preguntó, buscando más detalles.

Balbiani amplió la información con cautela: "Hay un video de contenido fuerte que... no sé... le habrá hecho creer que con eso le puede acabar su carrera. Por lo que me contaron del contenido, creo que sí, porque la verdad que es... no es contexto, es un hecho. Hay un hecho en un video que no lo voy a repetir... pero el que aparece en el video es Elian", reveló la periodista, amiga cercana de Pampita.

Acto seguido, agregó una frase que encendió todas las alarmas: "Es un video que se usa como extorsión para decirle 'vos te vas, yo lo muestro' y niéguenmelo como me negaron el 70-30", lanzó, visiblemente convencida de la veracidad de su información.

Ante tal afirmación, Caro Molinari quiso saber más: "Pero qué podría pasar si se ve ese video", preguntó. Y Balbiani no dudó en responder: "Es un escándalo. ¡Es un escándalo!".

La exmodelo fue más allá y consultó si podría tratarse de un hecho delictivo. "¿Es un delito?", indagó, y Balbiani contestó sin margen de duda: "Sí", reafirmando luego que "deben ser actos que tienen que ver con su vida privada".

El episodio causó un fuerte revuelo en redes y volvió a poner a L-Gante en el centro de la escena mediática. Mientras su entorno guarda silencio, la versión sobre el presunto video compromete cada vez más a Maxi El Brother y alimenta el misterio en torno a un conflicto que, según los rumores, “podría poner en jaque la carrera musical” del artista de General Rodríguez.

FUENTE: minutouno.com

