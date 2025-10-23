Susana Giménez viajó de urgencia a Miami y llegó en silla de ruedas: qué pasó

Este miércoles, se dio a conocer que Susana Giménez tuvo que viajar de urgencia a Miami y sorprendió a todos. A raíz de esto, en LAM contaron todos los detalles de lo que está sucediendo en la vida de la diva.

Fue Laura Ubfal la encargada de revelar que la conductora tuvo que viajar de imprevisto y que fue vista siendo asistida en el aeropuerto mientras se encontraba en silla de ruedas.

"Me acaban de llamar de Estados Unidos, gente que estaba en el aeropuerto, y me dijeron que Susana subió y bajó primera del avión de American Airlines en su llegada a Miami", contó Laura Ubfal y detalló que llegó en silla de ruedas a las 4 de la mañana usando lentes oscuros.

"No es nada raro, en el aeropuerto hay que caminar cuadras y cuadras y ella esta operada", continuó la panelista.

En cuanto al motivo del viaje dijo: "Fue a ver qué es lo que pasa con su casa, la que compró en 3 millones de dólares y hoy está valuada en 9 millones y medio de dólares. El tema es que la casa se incendió por un cortocircuito, le pagaron el seguro y le tomó 9 meses poder viajar para realizar los arreglos".

FUENTE: minutouno.com