Exparticipante de Gran Hermano confirmó su ruptura y denunció a su novio por violencia

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano 2022, sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de su novio, Juan Pablo Scalese, funcionario de "La Libertad Avanza" y revelar el difícil motivo detrás del fin de la relación. La joven DJ recurrió a sus redes sociales para hacer pública la noticia y compartir el duro momento personal que atraviesa.

La confirmación se dio a través de Threads, la plataforma de Meta similar a X (antes Twitter), donde Camila publicó un mensaje contundente. En su posteo, explicó que el vínculo que había oficializado en julio de 2025 llegó a su fin, dejando en claro que la ruptura no fue en buenos términos.

"Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie", escribió la ex GH, dejando entrever que tomó la decisión por una situación límite.

Más tarde, amplió su mensaje con un fuerte descargo en el que relató los motivos que la llevaron a poner punto final a la relación: "El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite".

Las palabras de Camila generaron una gran repercusión entre sus seguidores, que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Aunque no brindó más detalles, sus declaraciones encendieron la preocupación de sus fanáticos, quienes celebraron que haya decidido priorizar su bienestar y alejarse de una relación que, según sus propias palabras, se volvió insostenible.

FUENTE: minutouno.com