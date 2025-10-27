Corrientes: secuestraron droga valuada en más de 270 millones de pesos

Gendarmería Nacional informó que secuestró drogas y mercadería sin declarar, halladas en encomiendas retenidas en las localidades de Ituzaingó y Santo Tomé.

El procedimiento lo realizó personal de los escuadrones 47 Ituzaingó y 57 Santo Tomé, por medio de una orden Judicial, donde se abrieron 2 y 211 encomiendas, respectivamente.

Tras la apertura de las encomiendas se encontraron 36.000 paquetes de cigarrillos, 489 neumáticos de distintas medidas. Por otro lado, se hallaron 44 paquetes plásticos amorfos que contenían marihuana, que sumaron un peso de 48,044 kg.

Por tal motivo, los Juzgados Federales de Paso de los Libres y Corrientes dispusieron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero”. En tanto que la droga fue secuestrada y se valuó un monto estimado de $ 272.302.252,75.