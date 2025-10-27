Boca reaccionó y logró tres puntos claves

Boca venció por 3-1 a Barracas Central en el Estadio Claudio Tapia en el partido pendiente por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El local, con un jugador menos por la expulsión de Iván Tapia a los 14 minutos del primer tiempo, se adelantó en el marcador con la conquista de Rodrigo Axel Insúa a los 10 de la misma etapa con un remate de más de 30 metros que dejó sin reacción a Agustín Marchesín.

En el segundo período llegó la reacción de Boca que pasó a ganar con los goles de Milton Giménez a los 8 y 10 minutos, en tanto que Miguel Merentiel a los 21 estableció el 3 a 1 final.

Una de las figuras del encuentro fue el delantero boquense Exequiel Ceballos que fue desequilibrante por las dos puntas y tuvo activa participación en la segunda etapa.

Con este resultado, Boca avanzó al tercer puesto de la zona A y al segundo en la tabla anual que, hasta el momento, le permite clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El Xeneize visitará a Estudiantes de La Plata el próximo domingo a las 16.00, mientras que el Guapo será local de Argentinos Juniors el sábado al mismo horario; ambos por la fecha 14 del Clausura.

Leandro Paredes fue amonestado, llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar contra el Pincha, aunque se aseguró su presencia en el Superclásico.