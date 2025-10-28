Estafa piramidal en Goya: concluyó la etapa testimonial y se conocerá el veredicto

El juicio oral por presunta estafa piramidal que se desarrolla en el Tribunal Oral Penal de Goya entró en su etapa final. Este lunes concluyó la ronda de testigos y para este miércoles de octubre se prevé la presentación de los alegatos de cierre y la lectura del veredicto a cargo del juez unipersonal, doctor Ricardo Diego Carbajal.

El proceso busca determinar la responsabilidad penal de Gabriela Elizabeth Wihte (50) y Cristian Sebastián Dening (30), acusados de captar ahorros mediante un supuesto negocio de inversiones denominado Tradeking. Según la acusación, el esquema habría provocado un perjuicio económico de aproximadamente 100 mil dólares a más de un centenar de personas.

Desde el inicio del debate, el pasado 17 de octubre, declararon 22 testigos, en su mayoría víctimas que relataron cómo realizaron aportes de dinero a cambio de promesas de rentabilidad. Las audiencias se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de los acusados.

El juicio cuenta con la intervención del fiscal Francisco Arrue, el defensor oficial Fernando Andrés Buffil y los querellantes Pablo Fleitas y William Maidana, en representación de las víctimas.

Hechos que se investigan

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Dening se presentaba como “CEO y fundador” de Tradeking y ofrecía inversiones financieras con ganancias superiores a las del mercado, sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores ni respaldo legal. Para dar apariencia de formalidad, alquiló oficinas en la zona costanera de Goya, mientras su madre convocaba a potenciales inversores. Los contratos eran simples pagarés o recibos sin membrete, y los pagos iniciales a algunos clientes habrían servido para atraer nuevos aportantes, configurando un esquema de tipo piramidal.

El acusado viajó posteriormente a Charata (Chaco) y más tarde a España, donde permaneció hasta poco antes del inicio del juicio, cuando regresó para enfrentar el proceso.

El caso presenta similitudes con otras maniobras financieras recientes, como la de Generación Zoe, que también operó bajo la modalidad de falsas inversiones y promesas de rendimientos extraordinarios.

La jornada de este miércoles comenzará a las 8.30 de la mañana, cuando las partes expongan sus conclusiones antes de que el juez Carbajal dé a conocer el veredicto.