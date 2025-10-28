Javier Milei disertará en el Congreso de Economía Regional en dos semanas

El presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, habló con Hoja de Ruta sobre la próxima edición del Congreso de Economía Regional en Corrientes, que este año contará con la presencia del presidente Javier Milei como disertante principal.

El evento, que se realizará los días 13 y 14 de noviembre, será el duodécimo congreso anual que organiza la institución y se perfila como uno de los encuentros económicos más relevantes de los últimos años en Corrientes.

“El presidente participó en seis de las doce ediciones que hicimos. Estuvo incluso en la primera, en 2014, cuando todavía no era una figura política. Este congreso tiene una historia muy ligada a su trayectoria como economista y académico”, recordó Medina Méndez.

Una visita con fuerte valor simbólico

El dirigente explicó que la presencia de Milei fue confirmada oficialmente el viernes pasado, antes de las elecciones, y que se trata de un compromiso asumido meses atrás.

“Ya en febrero habíamos conversado sobre su participación. Él se comprometió a venir como conferencista mucho antes de la elección presidencial. En aquel momento el tema central que propusimos fue el crecimiento económico y los desafíos de cómo hacer para crecer, un asunto que hoy está en el centro de la agenda nacional”, detalló.

La presencia del presidente modifica toda la planificación del evento: “Este congreso lo hacemos siempre en el Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino, que tiene capacidad para unas 300 personas. Pero con esta confirmación es imposible mantener ese formato. Estamos trabajando en el traslado al Espacio Andes, donde ya realizamos el aniversario del Club el año pasado, con mejores condiciones de seguridad y capacidad”, explicó.

