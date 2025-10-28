¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés tiempo en Corrientes Virginia Gallardo
ATENCIÓN CONDUCTORES

Vialidad provincial recomienda precaución ante las lluvias registradas en Corrientes

La Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes solicitó extremar las medidas de seguridad al circular tras los niveles de agua en los distintos puntos de la ciudad. 

Por El Litoral

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 10:21

La Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes emitió este martes una advertencia a los capitalinos y a quienes transitan por rutas y caminos provinciales debido al aumento de los niveles de ríos, arroyos y lagunas tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Desde el organismo se recomienda evitar circular por zonas anegadas o con agua sobre la calzada, respetar la señalización y las indicaciones del personal de vialidad. También, reducir la velocidad, especialmente en sectores cercanos a arroyos o con banquinas blandas.

El organismo destacó la importancia de extremar la precaución para prevenir accidentes y daños materiales, señalando que las condiciones pueden variar rápidamente según la intensidad de las precipitaciones y el estado del terreno.

