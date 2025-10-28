Vialidad provincial recomienda precaución ante las lluvias registradas en Corrientes

La Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes emitió este martes una advertencia a los capitalinos y a quienes transitan por rutas y caminos provinciales debido al aumento de los niveles de ríos, arroyos y lagunas tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Desde el organismo se recomienda evitar circular por zonas anegadas o con agua sobre la calzada, respetar la señalización y las indicaciones del personal de vialidad. También, reducir la velocidad, especialmente en sectores cercanos a arroyos o con banquinas blandas.

El organismo destacó la importancia de extremar la precaución para prevenir accidentes y daños materiales, señalando que las condiciones pueden variar rápidamente según la intensidad de las precipitaciones y el estado del terreno.