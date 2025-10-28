Corrientes: una niña adoptada eligió su nuevo nombre y recibió un DNI simbólico

En una emotiva audiencia, el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°5 de Corrientes Capital concretó la adopción plena de Lourdes, una niña de 8 años, quien expresó su deseo de llevar los apellidos de sus padres “en el orden que ella eligió”.

Durante el acto, se le entregó un DNI simbólico con su nuevo nombre completo, junto a una carta escrita por el juez y un certificado de “familia por adopción”, simbolizando el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva vida.

Lourdes (nombre ficticio), quien se encontraba en situación de adoptabilidad en otra provincia, conoció a sus padres adoptivos -inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes)- tras un primer encuentro virtual. Un año después, la familia formalizó la adopción en Corrientes, donde ya reside de manera estable.

El deseo de Lourdes: su identidad elegida

A la niña le intrigaba como aparecería su nombre en la escuela y en los documentos, por lo que tomó la decisión de portar los apellidos de sus padres, siendo un gesto a la bienvenida de su nueva etapa y de pertenencia familiar.

El caso destaca la escucha activa y el respeto por la identidad de niñas y niños dentro de los procesos judiciales, así como la labor articulada entre juzgados y equipos interdisciplinarios que acompañaron el vínculo familiar.

Desde el Poder Judicial de Corrientes recordaron que las personas interesadas en adoptar pueden informarse e inscribirse en el RUACtes, organismo encargado de orientar y acompañar a quienes desean brindar un hogar con responsabilidad y amor.