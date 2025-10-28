Raúl “Rulo” Hadad: “El peronismo sale fortalecido y renovado de esta elección”

El diputado nacional electo por Fuerza Patria, del Partido Justicialista, Raúl “Rulo” Hadad, habló con Hoja de Ruta tras los resultados del domingo y aseguró que vive este momento con “mucha satisfacción y gratitud” por el trabajo realizado en una campaña “austera, militante y muy difícil”.

“Fuimos contra el gobierno nacional y también contra el provincial, en una campaña muy desigual, pero logramos nuestro objetivo: retener la banca que poníamos en juego y dejar al peronismo correntino mejor posicionado de lo que estaba”, afirmó.

El dirigente destacó que los resultados superaron las expectativas iniciales: “Llegar a los 30 puntos en este contexto nacional y provincial es un logro enorme. Se dividió el electorado en tercios, y eso le da más valor al trabajo que hicimos desde el peronismo correntino.”

Hadad valoró especialmente los triunfos obtenidos en distintos municipios, algunos de ellos con resultados contundentes: “Ganamos en Bella Vista, Concepción, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Goya, Lavalle, Mburucuyá, Paso de los Libres, San Miguel, Sauce y San Isidro, donde superamos el 70% de los votos. En casi toda la provincia crecimos o mantuvimos el apoyo, incluso en lugares donde antes habíamos perdido.”

Consultado sobre el estado actual del justicialismo, consideró que el resultado del domingo marca un punto de inflexión: “El peronismo sale fortalecido, más unido y con nuevos aires. Venimos de años muy difíciles, con el partido intervenido durante mucho tiempo, y recién en marzo se normalizó. Ahora tenemos la obligación de reconstruir la vida interna, debatir, organizarnos y mirar al 2027 con un proyecto que enamore a los correntinos.”

También destacó el gesto de unidad alcanzado en esta elección, luego de divisiones anteriores: “Muchos compañeros que en agosto estuvieron en otros espacios decidieron acompañar esta vez. Eso fue clave. Divididos no llegamos a ningún lado, y esta elección lo demuestra.”

