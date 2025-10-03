Segunda convocatoria del Flaco López para integrar la selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni convocó al delantero correntino José Manuel López para los amistosos que la selección Argentina disputará ante Venezuela y Puerto Rico en la Fecha FIFA.

Las sorpresas se dieron por el llamado al arquero de Racing Facundo Cambeses, al defensor de River Lautaro Rivero y al mediocampista Aníbal Moreno, que actualmente se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

El equipo nacional se medirá el viernes 10 de octubre ante su par sudamericano en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, se enfrentará al seleccionado centroamericano como preparación pensando en el Mundial 2026.

Por otro lado, se sumaron a la nómina los regresos del mediocampista del Chelsea Enzo Fernández y el defensor del Bournemouth Marco Senesi.

Scaloni confirmó al “Flaco” López en la lista de los convocados. El jugador nacido en la ciudad correntina de San Lorenzo y que fue figura de Palmeiras en la eliminación de River, suma de esta forma su segunda convocatoria al seleccionado mayor.

López (24 años) fue parte del equipo nacional en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En el partido contra Venezuela quedó afuera de la lista, en tanto que contra Ecuador formó parte del banco de relevos pero no ingresó.

Ahora se espera que pueda tener acción algunos minutos y demostrar su nivel con la albiceleste.

Entre las inesperadas convocatorias están las del arquero de Racing Cambeses, quien se adueñó del arco de la Academia, que hasta hace poco parecía propiedad exclusiva de Gabriel Arias.También aparece el defensor del millonario Rivero, repescado por el club de Núñez en el último mercado de pases tras un préstamo en Central Córdoba. El joven zaguero de 21 años se quedó con el puesto de segundo marcador central, mientras que Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se debaten el otro lugar de la zaga.A esos dos nombres se les suma el de Moreno, actualmente jugador de Palmeiras. De pasado en Newell's y Racing, el mediocampista ha sido codiciado por clubes como Boca y River en los últimos mercados de pases, pero decidió quedarse en el Verdao, en donde es dueño del mediocampo.

La lista

La lista de convocados para los amistosos de octubre está compuesta por 28 jugadores:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth de Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907 de Italia), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).