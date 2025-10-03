Divididos en Corrientes: últimas entradas a la venta

Este sábado 4 de octubre a las 22 horas (puntual) el Anfiteatro Tránsito Cocomarola recibe a la Aplanadora del Rock para uno de los shows más esperados del año. La apertura de puertas será a las 19 horas y las últimas entradas se encuentran a la venta a través de ticketek.com.ar y en los puntos de venta oficiales sólo en efectivo: Que sea rock (Pellegrini 1501, Corrientes – sólo efectivo) y Audiocenter (Illia 221, Resistencia).

“Lo más importante es que volvemos al Anfiteatro Cocomarola y eso es una felicidad total”. Contaba Ricardo Mollo sobre su regreso al mítico escenario. La última presentación de la banda en Corrientes fue en octubre del 2023 en el Playón Boca Unidos. En ese concierto Divididos invitó a Belén Arriola y Tato Ramírez del trío chamamecero Tajy y al acordeonista Juanchi Cabrera para interpretar “San Saltarín”, último single lanzado por la banda que formará parte de su próximo disco que verá la luz antes de fin de año. Con respecto a la inclusión de algún invitado para su presentación en el Cocomarola, Mollo aclaró: “Va a haber sorpresas relacionadas con el chamamé pero no puedo contar nada más.”

El trío llega al NEA en uno de los mejores momentos de su carrera. Vienen de agotar entradas en España (una función en Madrid y dos en Barcelona), tienen 6 funciones agotadas en el mítico Teatro de Flores y están pronto al lanzamiento de su nuevo disco.

“Los shows en España fueron tremendos. Era un viaje que nos debíamos hace más de 20 años. Fue muy lindo el reencuentro con la gente y lo que se vive con las historias de cada uno.” Relataba Mollo sobre su exitoso paso en tierras españolas.

Con el compromiso social que los caracteriza, el show de Corrientes tendrá acompañamiento de voluntarios de la Fundación SI recolectando alimentos y ropa en buen estado que serán recibidos antes del ingreso al predio.

Este sábado el Anfiteatro Cocomarola será el punto de encuentro para vivir en vivo toda la potencia de una de las bandas más queridas del país. Últimas entradas a la venta.

