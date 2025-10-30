El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un refuerzo en los pasos internacionales y controles de ruta ubicados en la frontera con Brasil, con el fin de prevenir el ingreso de personas vinculadas al Comando Vermelho, una organización criminal brasileña con presencia en varios estados fronterizos.

La medida fue comunicada a las unidades dependientes de la Jefatura de Región VI a través del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, que coordina las acciones de prevención e intercambio de información con las autoridades brasileñas.

El documento oficial instruye a los agentes a prestar atención a ciertos signos distintivos o simbologías (como tatuajes, cortes de cabello o gestos particulares) que están asociados a facciones delictivas, aunque aclara que estos indicios no constituyen prueba directa de pertenencia a una organización criminal pero si deben tenerse en cuenta.

"121" refiere al artículo que pena el delito por homicidio en el Código Penal de Brasil

En caso de detectar personas con estas características, se ordena contactar al Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo para verificar la identidad y antecedentes a través de los canales policiales del Brasil.

El demonio de Tazmania indica si la persona mató a un miembro de otra organización o si es asesino de policías.

El operativo forma parte de una estrategia preventiva coordinada por el Ministerio de Seguridad para fortalecer la cooperación internacional y garantizar la seguridad en la zona de frontera compartida con la República Federativa del Brasil.