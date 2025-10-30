Corrientes reunió a autoridades del NEA para fortalecer las políticas de salud mental

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, fue sede este jueves del Encuentro Regional de Autoridades de Salud Mental del NEA, una jornada destinada a intercambiar experiencias y coordinar estrategias conjuntas entre las provincias de la región.

El evento tuvo lugar en Casa Iberá, con la presencia del ministro Ricardo Cardozo, quien destacó la importancia de estas instancias de trabajo colaborativo. “La tarea de ustedes es fundamental para el desarrollo de la sociedad”, expresó durante la apertura.

Por su parte, la directora de Salud Mental de la provincia, Graciela Pianalto, explicó que la reunión permitió analizar fortalezas, debilidades y diagnósticos comunes en torno a ejes prioritarios como formación de recursos humanos, prevención del suicidio, consumo problemático y atención a niños, niñas y adolescentes, además de la articulación con el Poder Judicial.

El objetivo, señaló, fue avanzar en acuerdos de cooperación técnica y colaboración interprovincial, que permitan optimizar las políticas públicas en materia de salud mental.

La jornada contó con el acompañamiento de los ministerios de Turismo y de Coordinación y Planificación de Corrientes, que brindaron apoyo logístico a la organización.