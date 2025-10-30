Realizan controles en carnicerías de Bella Vista para verificar condiciones

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista llevó adelante este jueves una serie de controles en carnicerías del municipio. El objetivo es verificar el cumplimiento de las normativas vigentes para la venta de carne al público.

Los procedimientos se realizaron en los comercios San Cayetano, La Esperanza y Carnes Don Jorge, donde los efectivos policiales trabajaron junto a veterinarios del área de Bromatología de Bella Vista.

Según informaron desde la fuerza, el procedimiento finalizó sin novedades, ya que todos los establecimientos inspeccionados contaban con la documentación requerida por ley y cumplían con las condiciones necesarias para el expendio de carne al público.