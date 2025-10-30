Nancy Esteche: “Si el peronismo estuviera muerto, no habría tantos partidos con peronistas"

La vicepresidenta del Partido Justicialista de Corrientes respondió a las declaraciones del senador provincial Pitín Aragón, quien había asegurado que “el peronismo está muerto”. En diálogo con Hoja de Ruta, Esteche defendió la vigencia del movimiento y apuntó contra quienes “hablan desde afuera” del partido.

“Me causa gracia esa afirmación. Si el peronismo estuviera muerto, ¿por qué todos los partidos de Corrientes quieren tener peronistas en sus filas?”, sostuvo Esteche al ser consultada por las declaraciones del exdiputado nacional.

La dirigente recordó que Aragón había sido electo como vicepresidente primero del PJ en la interna del 9 de marzo, pero “renunció a la semana” y luego “militó para Ricardo Colombi” durante las elecciones. “No entiendo con qué entidad reclama una autocrítica”, cuestionó.

Esteche explicó que la nueva carta orgánica del PJ prohíbe ser candidatos a quienes hayan participado en listas opositoras o impulsado votos para otros espacios. “Estas traiciones son las que busca castigar la carta orgánica. Los afiliados no toleran la deslealtad”, afirmó.

Sobre las tensiones internas, agregó que “el peronismo sigue de pie” y que los militantes “detestan la deslealtad y reclaman coherencia”. “Estamos adentro, no sacamos el pie del plato. Siempre estuvimos adentro del partido”, insistió.

Consultada sobre la diferencia entre el voto nacional y el local en Corrientes, Esteche analizó que “en las elecciones intermedias suele votarse la continuidad nacional”, pero advirtió que “con Milei eso es imposible, como lo fue con De la Rúa o con Macri”.

Por último, adelantó que una vez concluido el escrutinio definitivo, el Consejo Provincial convocará a una reunión abierta “para analizar y discutir los resultados electorales con compañeros y compañeras de toda la provincia”.

