Misión consular española en Corrientes: cuándo se podrá tramitar y retirar pasaportes

Parte del Consulado General de España en Rosario se trasladará a la ciudad de Corrientes para realizar una misión consular exclusiva de pasaportes el 27 de noviembre en la Sociedad Española. Durante la jornada, se hará entrega de los documentos tramitados en septiembre y se gestionarán nuevas solicitudes.

Con la colaboración del Cónsul Honorario en Corrientes, Valentín Aragués, la actividad tendrá lugar en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, ubicada en calle Mendoza 530, en la capital provincial.

¿Cómo tramitar la ciudadanía española en Corrientes?

Desde el Consulado informaron que los interesados en tramitar su primer pasaporte, renovarlo o gestionar el de sus hijos, deberán enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto “CORRIENTES – PASAPORTE”.

En el mensaje se debe consignar nombre completo y fecha de nacimiento del solicitante, y enviar un correo por cada trámite. Además, se recordó que no se deben adjuntar documentos en el correo y que las reiteraciones podrían derivar en la anulación de la solicitud.

Para conocer los requisitos específicos del trámite, el Consulado recomienda consultar el sitio oficial y aguardar la confirmación de turno por parte de la entidad antes de asistir.

Esta misión forma parte de las acciones que realiza el Consulado español para acercar sus servicios a los ciudadanos residentes en el nordeste argentino, facilitando la gestión de documentación sin necesidad de trasladarse a Rosario.