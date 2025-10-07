Recuperan objetos robados, hallaron cocaína y apresaron a una persona

La Comisaría de Distrito de Paso de la Patria recuperó varios objetos denunciados como robados y detuvo a un joven mayor de edad presuntamente vinculado al hecho y por tenencia de estupefacientes. Además, los efectivos tomaron conocimiento de otro ilícito ocurrido en la localidad y, tras diversas tareas investigativas, lograron recuperar prendas de vestir, una máquina de cortar pelo y un par de zapatillas.

Fue un trabajo de efectivos de guardia de la mencionada dependencia policial junto a sus pares del área de investigación.En colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones, se realizaron dos allanamientos en viviendas de los barrios Pescadores y Barrera de Contención, donde además intervino la División de Canes de la Policía de Corrientes.

En estos operativos, se secuestraron objetos de interés y se incautaron una balanza de precisión, dinero en efectivo y cocaína.El detenido y los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.La investigación continúa para esclarecer los hechos y identificar a otros posibles involucrados.