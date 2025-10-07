Atacaron a puñaladas a una alcaldesa en Alemania

La alcaldesa del municipio de Herdecke, en el oeste de Alemania, se encuentra en estado crítico después de haber sido apuñalada el mediodía de este martes en su domicilio. La socialdemócrata Iris Stalzer, de 57 años, acaba de ser elegida para el cargo en las elecciones de septiembre. La policía descarta motivos políticos detrás de la agresión, y apunta a un trasfondo familiar. Los dos hijos adoptivos de la víctima han sido detenidos.

Stalzer vive junto a su hijo e hija adoptivos, de 15 y 17 años, respectivamente, según el diario Bild. Fueron ellos quienes avisaron a la policía. La policía, pensando que los autores podían haber escapado, desplegó inicialmente en la zona una operación de búsqueda, según la cadena pública WDR. En seguida, la investigación se centró en los menores.



La alcaldesa de este municipio de 22.000 habitantes, en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, recibió varias puñaladas durante la agresión. Según la versión de los hijos, el ataque habría sucedido en la calle, y la madre, gravemente herida, se habría arrastrado hasta su casa, donde la encontraron.

Los investigadores dudan del relato de los adolescentes, según el diario regional Westallgemeine Zeitung, y creen que la agresión tuvo lugar el interior, donde los agentes encontraron a la mujer herida. Por la noche la víctima recobró la conciencia, informan varios medios locales.

“Tenemos los primeros indicios de que el crimen se cometió dentro de la casa”, dijo a la cadena WDR un portavoz policial, Tino Schäfer. “Los hijos de la víctima se encuentran actualmente en la comisaría y están siendo interrogados para esclarecer los hechos”, añadió.

Fuentes citadas por la publicación Der Spiegel indican que en verano ya se registró un episodio de “violencia doméstica” en la misma familia, al amenazar la hija a la madre con un cuchillo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió en un mensaje en las redes sociales que el “crimen atroz” se “resuelva rápido”. “Tememos por la vida de la alcaldesa Iris Stanzer y esperamos una completa recuperación”, añade el canciller. “Esperemos que sobreviva a este crimen espantoso”, declaró Matthias Miersch, secretario general del SPD, el partido de la víctima.

