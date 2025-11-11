Corrientes: una menor de dos años murió ahogada tras caer en una pileta

El lunes se registró un hecho trágico en la localidad de La Cruz, donde una menor de edad murió ahogada.

Fuentes policiales informaron que la menor de dos años cayó de forma accidental en una pileta dentro de una vivienda ubicada en el barrio 30 Viviendas de la localidad del interior.

Los familiares sacaron a la menor del agua y la trasladaron hasta el centro de salud local. En el servicio de emergencias se le aplicaron los primeros auxilios, pero no pudieron salvarle la vida.

El médico de guardia confirmó que la muerte se produjo por asfixia por inmersión, por lo que las autoridades judiciales entregaron el cuerpo de la niña a su familia para su velatorio.

Por otro lado, en la comisaría jurisdiccional se realizaron las diligencias del caso.