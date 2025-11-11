Corrientes: tras una discusión un hombre disparó contra los animales de su vecina

La Policía de Corrientes informó que secuestró un arma en la localidad de San Roque, luego de que un hombre disparara contra los animales de su vecina tras una discusión.

Un hombre identificado como José Francisco I. y su hijo fueron acusados de disparar con una escopeta a los animales de su vecina, identificada como Magdalena A.

Según las primeras averiguaciones, entre los protagonistas del hecho hay un problema de vieja data, por lo cual una nueva discusión terminó a los tiros.

Los hombres dispararon a los animales de la mujer, hiriendo a una chancha.

Tras la denuncia, el fiscal rural, Dr. José Omar Cáceres, ordenó el allanamiento de la vivienda del acusado, donde se secuestró una escopeta calibre 16 y varios cartuchos.

Por otra parte, el médico veterinario de la Policía confirmó que pese a las heridas de los disparos, el animal está fuera de peligro.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.