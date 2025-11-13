Un hombre y una mujer fueron atrapados con droga en una plaza de Corrientes

Una pareja fue detenida este jueves alrededor de las 17,30 en la céntrica Plaza Torrent con varios envoltorios de estupefacientes que luego se comprobó que se trataba de marihuana.

Se trató de un operativo del Grupo de Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de 7 envoltorios de la sustancia vegetal, que dieron positivo para marihuana en el test correspondiente. El pesaje arrojó un total de 3.549 gramos de la sustancia, según se informó.

Los. Según los testigos, varios jóvenes estaban consumiendo sustancias ilícitas y promoviendo desorden en el lugar.Al llegar al sector, los policías encontraron a cinco sospechosos, dos varones y tres mujeres, que se dispersaron en varias direcciones al ser alertados de la presencia policial. Sin embargo, el personal logró aprehender a una pareja y ponerlos bajo custodia.Durante la inspección de una mochila que llevaba el masculino, se encontraronLa autoridad judicial federal en turno fue informada de la situación y dispuso la detención del masculino en calidad de detenido e incomunicado, así como la incautación de la marihuana secuestrada.