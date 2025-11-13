Llevaba carne de manera ilegal en una motocicleta en Corrientes

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, en recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a un joven, secuestraron distintos cortes de carne vacuna que era trasladada sin las medidas sanitarias adecuadas en una motocicleta.

El procedimiento fue realizado tras observar a un joven a bordo de una moto, procediendo a su identificación, tratándose de una persona de 19 años, quien no contaba con las documentaciones necesarias que acrediten la propiedad del rodado. Además, transportaba alrededor de 17 kilogramos de distintos cortes de carne vacuna no aptos para el consumo humano, ya que carecían de sellos bromatológicos y no poseían las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad.

Por ello, procedieron a la demora del mismo y al secuestro de las cosas y el rodado. El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial.