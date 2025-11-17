Santa Paula se quedó con el invicto de Comunicaciones

Comunicaciones ya no tiene más invicto en la Conferencia Norte de la Liga Argentina. En su quinto juego, Santa Paula lo venció 101 a 84, en lo que fue su segundo triunfo en el certamen. En el ganador el goleador fue Gino Balbo, mientras que en los correntinos lo fue Franger Pirela. Los dos jugadores sumaron 17 puntos.

Desde el inicio del partido disputado el domingo en la ciudad santafesina de Galvez, Santa Paula marcó el camino del juego. El Azul fue efectivo desde el perímetro, y tuvo a un gran Miguel Bazán en la toma de rebotes. Así, marcó un parcial de 23-10.

Con el correr de los minutos, los galvenses no perdieron efectividad. Tanto Gino Balbo como Juan Manuel “Pitu” Rivero hicieron de las suyas desde larga distancia para incrementar la diferencia hasta llegar al entretiempo.

Por parte de los correntinos, tuvieron un parcial efectivo al regresar del complemento. Pirela y Bastardo fueron importantes en el contraataque y el ingreso de Wolynski le dio efectividad en defensa. Sin embargo, los de Blanc no perdieron el control del juego y se lo llevaron por 101 a 84.

Con récord de 2-1, Santa Paula saldrá de gira por primera vez la próxima semana, visitando el miércoles a Independiente en Santiago del Estero. Por su parte, Comunicaciones (4-1) volverá a Mercedes para enfrentar a Sportivo Suardi el próximo lunes 24 de noviembre.

