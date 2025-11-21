Paraguay fue elegida como sede para el Final 4 donde jugará Regatas

Paraguay fue elegida como sede para el Final 4 de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 donde estará presente el Club de Regatas Corrientes.

Olimpia Kings de Asunción será el anfitrión de la instancia decisiva del certamen internacional y el Complejo Conmebol Suma, ubicado en la ciudad de Luque, será la sede para las dos jornadas finales, el 6 y 7 de diciembre.

La nominación fue aprobada por la Oficina Regional de FIBA en las Américas y la Confederación Sudamericana de Básquetbol (Consubaset).

La otra nominación fue la de Ferro Carril Oeste, pero el equipo argentino pidió cambiar de fecha y adelantar el Final 4 a los días 4 y 5 de diciembre. Pretensión que fue desestimada.

Será la primera vez que un evento de FIBA tendrá lugar en el nuevo estadio de Conmebol Suma que se inauguró en mayo de este año.

En los cruces de semifinales, el sábado 6 Regatas se medirá frente al local, mientras que Ferro carril Oeste tendrá como rival a Defensor Sporting de Uruguay.

Los ganadores de ambos duelos jugarán el día siguiente por el trofeo de campeón Horacio Muratore, mientras que los perdedores definirán el tercer lugar.

Los horarios para las dos jornadas todavía no fueron informados.

Los cuatro conjuntos aseguraron su clasificación a esta instancia decisiva de la competición, luego de dominar en los Cuartos de Final.

El camino de Regatas a la instancia decisiva fue todo en Asunción. En el Grupo D quedó segundo después de vencer a Pinheiros de Brasil y Leones de Chile, en tanto que perdió frente a San José de Paraguay.

Los conducidos por Juan Manuel Varas ganaron invictos el Grupo F de cuartos de final al superar a Corinthians de Brasil, Defensor Sporting de Uruguay y San José de la capital paraguaya.

En la ronda de cuartos de final del certamen internacional, Regatas tuvo como jugador destacado al dominicano Luis Santos: 13 puntos y 7.6 rebotes de promedio por juego.

Salió desde la banca en dos de los tres compromisos y terminó siendo el hombre más productivo de los correntinos en esta etapa de la competición.

El pívot dominicano, con su presencia debajo del canasto, dio estabilidad a la segunda unidad y mantuvo a flote a su escuadra en momentos en que los titulares debían tomar un descanso. Un verdadero lujo contar con un suplente con su capacidad y liderazgo.

Regatas Corrientes buscará en Paraguay su tercera coronación en la Liga Sudamericana.

El primer título llegó en el 2008 con la conducción técnica de Silvio Santander cuando venció en la final a Flamengo 3 a 2.

El segundo título fue en 2012 cuando ganó como local el Final Four bajó la dirección técnica de Nicolás Casalánguida.

